Haydi periler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavına çıkıyor. Kadın Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına bugün çıkacak, 19.30’da İtalya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda bugün İtalya ile karşılaşıyor. NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Macaristan ve Slovenya'nın da yer aldığı C Grubu'nda bulunan Türkiye, bu etaptaki tüm maçlarını Sırbistan'da oynayacak. Şampiyonayı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.
DEV KUPA İSTANBUL'DA
Çin'de yapılacak Dünya Kupası öncesi gözler İstanbul'daydı. Şampiyonun müzesine götüreceği kupa, Kızkulesi ve Ortaköy'de basketbolseverlerle buluşturuldu.
- 27.6.2019
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