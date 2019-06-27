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27 Haziran 2019, Perşembe
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Haydi periler

Haydi periler

A Milli  Takımı, FIBA 'nda ilk sınavına çıkıyor. Kadın Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına bugün çıkacak, 19.30’da ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, ve 'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda bugün ile karşılaşıyor. NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. ve Slovenya'nın da yer aldığı C Grubu'nda bulunan , bu etaptaki tüm maçlarını Sırbistan'da oynayacak. Şampiyonayı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.

DEV KUPA İSTANBUL'DA
'de yapılacak öncesi gözler 'daydı. Şampiyonun müzesine götüreceği kupa, Kızkulesi ve 'de basketbolseverlerle buluşturuldu.






  1. 27.6.2019
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