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27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Garnier dönemi bitti

Fenerbahçe'de Garnier dönemi bitti

Takımı, koç ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Fransız kadın antrenöre görev yaptığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür edildi. Takımın yeni koçu, ilerleyen günlerde duyurulacak.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, koç ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Fransız kadın antrenöre görev yaptığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür edildi. Takımın yeni koçu, ilerleyen günlerde duyurulacak.

  1. 27.6.2019
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