Fenerbahçe'de Garnier dönemi bitti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, koç Valerie Garnier ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Fransız kadın antrenöre görev yaptığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür edildi. Takımın yeni koçu, ilerleyen günlerde duyurulacak.