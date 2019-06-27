Başkan umut dolu
Basketbol Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi umut dolu sözler sarfetti. Takımın kamp boyunca iyi çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "Milliler, her zaman gurur duyduğumuz ve başarılarıyla bizi mutlu eden bir ekip olmuştur. İnşallah ülkemizi yine mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler'' dedi.
Basketbol Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi umut dolu sözler sarfetti. Takımın kamp boyunca iyi çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "Milliler, her zaman gurur duyduğumuz ve başarılarıyla bizi mutlu eden bir ekip olmuştur. İnşallah ülkemizi yine mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler'' dedi.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Slovenya'da 3-7 Temmuz'da yapılacak Challenge Kupası'nda mücadele edecek Erkek Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Milliler, Şili ve Slovenya ile eşleşti.
- 27.6.2019
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