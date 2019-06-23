Millilerden kötü prova! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Millilerden kötü prova!

Millilerden kötü prova!

Millilerden kötü prova!

ve 'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında 'a yenildi.

Müsabakanın ilk çeyreğini 23-20 üstün geçen , soyunma odasına 46-42 geride gitti. Ay-yıldızlı ekip üçüncü periyodu 67-62 önde tamamlarken, Sırbistan son çeyrekteki mücadelesiyle maçı 75-71 kazandı.

A Milli Takım, Sırbistan ile dün oynadığı hazırlık maçını da 80-46 kaybetmişti.



  1. 24.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Millilerden kötü prova! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN