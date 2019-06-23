Millilerden kötü prova!
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 75-71 yenildi.
Müsabakanın ilk çeyreğini 23-20 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 46-42 geride gitti. Ay-yıldızlı ekip üçüncü periyodu 67-62 önde tamamlarken, Sırbistan son çeyrekteki mücadelesiyle maçı 75-71 kazandı.
A Milli Takım, Sırbistan ile dün oynadığı hazırlık maçını da 80-46 kaybetmişti.
- 24.06.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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