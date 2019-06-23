Anadolu Efes damgası
Lacivert-beyazlılar 4 kulvarda final oynadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı aldı ve 9 yıl sonra şampiyon oldu. Euroleague ve Türkiye Kupası’nda ise 2. bitirdi
KUPALARIN HOCASI ATAMAN
Efes'e bu sezon 2 kupa getiren Başantrenör Ergin Ataman, kariyerini süslemeye devam etti. Ligde 9 yıl sonra takımını şampiyon yapan Ataman, Euroleague'de ise tarihte ilk kez Efes'i finale taşıdı. Ligde 4. kez mutlu sona ulaşan Ataman, toplamda 18. kupasını kaldırdı. Öte yandan 14. şampiyonlukta rol alan Avustralyalı oyuncu Brock Motum ile yollar ayrıldı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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