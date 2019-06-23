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23 Haziran 2019, Pazar
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damgası

Anadolu Efes damgası

Lacivert-beyazlılar 4 kulvarda final oynadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı aldı ve 9 yıl sonra şampiyon oldu. Euroleague ve ’nda ise 2. bitirdi

Erkekler 'ni 9 yıl sonra kazanan , sezona damga vurdu. Efes, Euroleague finalinde CSKA'ya kaybedip ikinci oldu. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı F.Bahçe'yi yenerek alan Anadolu Efes, finalinde ise rakibine boyun eğdi. Efes, katıldığı 4 kulvarda da finale kalarak çok başarılı bir sezon geçirdi.

KUPALARIN HOCASI ATAMAN
Efes'e bu sezon 2 kupa getiren Başantrenör , kariyerini süslemeye devam etti. Ligde 9 yıl sonra takımını şampiyon yapan Ataman, Euroleague'de ise tarihte ilk kez Efes'i finale taşıdı. Ligde 4. kez mutlu sona ulaşan Ataman, toplamda 18. kupasını kaldırdı. Öte yandan 14. şampiyonlukta rol alan Avustralyalı oyuncu Brock Motum ile yollar ayrıldı.

  1. 23.6.2019
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