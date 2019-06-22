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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Şampiyon

Şampiyon Anadolu Efes

’nde , F.Bahçe Beko’yu final serisinin finalinde devirerek 4-3 üstünlük kurdu. 10 yıl aradan sonra yine ’la şampiyonluğa ulaştı

Potada sezonun en büyüğü ... play-off final serisinin son maçında F.Bahçe Beko'yu 15 sayı farkla yenen lacivert beyazlılar, 10 yıl aradan sonra yine ile 14. şampiyonluğuna ulaştı: 89-74.

Mücadeleye iki takım da pota altında iyi başlarken Anadolu Efes, 4. dakikada 8-4'lük üstünlük kurdu. Çeyreğin ortalarında topu iyi paylaşarak skor üreten F.Bahçe, Kalinic'in basketiyle 5. dakikada eşitliği sağladı: 8-8. Ardından rakibine Larkin'in üç sayılık isabetleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, 6. dakikada 5 sayılık (14-9) avantaj yakaladı. 8. dakika 19- 19'luk skorla geçildi. Son bölümde kısa oyuncularının devreye girmesiyle hücumda tempolu oyununu devam ettiren F.Bahçe, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde skor üstünlüğünü devam ettiren Efes, serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle soyunma odasına 44-37 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Efes, oyundan düşen F.Bahçe karşısında final periyoduna 69-58 galip girdi. Larkin'in 38, Micic'in 20 sayı üretti Efes, son çeyrekte bir ara farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Karşılaşmayı 89-74 kazanan Anadolu Efes, şampiyon oldu.

  1. 22.6.2019
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