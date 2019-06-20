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20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe pes etmedi

Fenerbahçe pes etmedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final konuk ettiği 'i 16 sayı farkla yenen seride durumu 3-3' getirdi: 85-69. Şampiyonluk maçı yarın ’de.

Maça top kayıplarıyla başlayan Efes karşısında ilk çeyreği 17-14, devreyi de 38-36 önde kapatan Kanarya, üçüncü çeyrekte 16-15'lik seri yakalayan Efes karşısında final periyodunda farka gitti (32-17) ve maçı 85-69 kazandı.?

3'LÜKLER BELİRLEDİ
Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin son maçı yarın 'de oynanacak. Her iki takımın da deplasmanda 1'er galibiyeti var. 16 sayı farkın olduğu maçta galibi 3'lükler belirledi. Kanarya çizgi gerisinde 14 basket bulurken, kenardan gelen Guduric 21 sayı üretti.

SEMİH ÖZSOY'A CEZA
'un önceki gün yaptığı basın toplantısı pahalıya mal oldu. TBF , Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası verdi. Küfürlü tezahüratlar nedeniyle de kulübe 2 deplasman yasağı ve 66.250 TL para cezası geldi.

'6 YILDIR OLDU MU?'
Zeljko ?Obradovic, maça ailesini getirmeyen ve cuma günü F.Bahçelileri davet eden Ataman'a "6 yıldır buradayım, her hangi bir şey oldu mu? Sonuç ne olursa olsun gurur duymalıyız" diye cevap verdi.

''KUPAYI ALACAĞIZ'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maça ailesini getirmediğini belirterek "Çok güzel bir seri oynuyoruz. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de ailemizle birlikte biz şampiyon olarak yazacağız" dedi.

KALİNİC 'DALYA' DEDİ
Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, ligdeki 100. maçına çıktı. 2015-16'ndan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Sırp basketbolcu, 2016-17'de Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Dünkü maçta 10 sayı attı.

  1. 20.06.2019
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