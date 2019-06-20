Anadolu Efes Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak yedinci maçın ardından belli olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU!

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES, 9 SEZONDUR ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.

Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.?



FENERBAHÇE, SERİYİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.

Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

OBRADOVIC, MAHMUTI VE BATURALP'İ GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.

OBRADOVIC'İN GÖZÜ REKORDA

Fenerbahçe Beko yarın Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.

Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.

Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.

BU SEZON 14. RANDEVU



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. 6 karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Anadolu Efes, yarın sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.