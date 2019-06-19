TBF'den Fenerbahçe'ye ceza!
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası, Fenerbahçe Beko'ya 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası ve 66.250 TL para cezası verdi.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Türkiye Basketbol Ligi final serisi 6. maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamalarının ardından Türkiye Basketbol Federasyon Disiplin Kurulu, hem Fenerbahçe Beko'ya hem de Semih Özsoy'a ceza verdi.
Fenerbahçe Beko'ya 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması ve 66 bin 250 lira para cezası çıktı.
TBF, Feberbahçe yöneticisi Semih Özsoy'a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası verdi.
SEMİH ÖZSOY NELER SÖYLEMİŞTİ:
İşi basketbolun bekası olması gereken federasyon yetkileri daha provokatör hal sergiliyorlar. Gözlemci raporu altında istediğini yazanlar, inanılmaz cezalar kesiyorlar. Bu serde bize abartılı cezalar kesildi.
Ataman'ın Türk basketbolunu elinde oyuncak yapması ve federasyonun da buna alet olması kabul edilir bir şey değil. İnanın şu anda taraftar ne diyeyim ne demeyim diye üç kere düşünüyor. Her şeye anons var. İspanya'da Ataman'ın taraftarımıza ettiği küfrün bir örneğine hiç rast gelmedik.
Efesli oyuncularının eşlerinin bize yaptıkları provokasyonlar, hareketleri söylemek istemiyoruz. Bizi ne kadar düşmanca görmüşler ki bize bunu yapıyorlar. Bu iklimi yapan Ergin Ataman'dır. Nefret ve kin var. Bu Türk sporu için tehlikelidir. Ergin Ataman yaptıklarını bir kere daha düşünmeli, buna çanak tutan federasyon da bir kere daha düşünmelidir
Bütün camiamıza şampiyonluk borcumuz var. Olacağız da. Çirkeflik yamadan nasıl şampiyon olunur, göstereceğiz. Ataman'ın ortaya fitneyi fesadı sokup, sonra kulaklıkla sahaya çıkması hoş değil. Ataman'ı, Efes'i ve federasyonu ikaz ediyorum. Bir kupaya değmez.
- 19.06.2019
- Güncelleme: 19.06.2019 15:55
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