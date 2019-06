Obradovıc: Bu takımla gurur duymak istiyorum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırladı. Seride 3-2 geride olan Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 85-69'lık skorla devirerek, seriyi 3-3'e getirdi ve seriyi yedinci maça taşıdı. Fenerbahçe Beko koçu Obradovic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Zeljko Obradovic, taraftarlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Maçın sonuyla başlamak istiyorum. Taraftarlar takımı sahaya çağırdılar. Destekleri çok önemli. Tüm sezon destek oldular, onlara teşekkür ediyorum. Oyunculara da müthiş maç için teşekkür ediyorum ve 40 dakika boyunca sahada verdikleri her şey için. Sinan Erdem'deki son maçtan sonra da onlarla gurur duyduğumu söylemiştim. O maçta Gigi'nin başına gelen şeyler oldu, hafızasını kaybetti. Çok ciddi bir şey yaşamasına rağmen, bugün takıma destek olmak için elinden geleni yaptı. Oradaki son çeyrekte Ahmet'in çok acısı vardı, bugün oynamayacaktı. O da takıma yardım etmek istediği için iğne yaptırdı ve oynadı. Bu takım ruhuyla gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Takım ruhuna sahip bir ekibiz, savaşmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir play-off serisi geçirdik. İki farklı kadroyla oynayan, iki EuroLeague takımından herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum. Kesinlikle kolay değil, 14 gündeki 7'nci maçımız. Gerçekten zor. Elimizden gelen her şeyi vermemiz gerekiyor ve nasıl oynadığımızı anlamamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun ben takımımla gurur duyacağım. Tüm hayatım boyunca, koçluk kariyerim boyunca, son 2 ayda yaşadığım gibi bir şey hiç yaşamadım. Çok fazla şey yaşadık, sağlıklı olsalar da çok başka problemleri de vardı. Ama herkes takıma destek olmak için çok çalıştı. Taraftarlarımız da bunun farkında, bu yüzden bize destek oluyorlar. Cuma günü de ne olursa olsun, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama sonuç ne olursa olsun, bu takımla gurur duymak istiyorum."

"BURADA KİMSEYE BİR ŞEY OLDU MU?"

"Ergin Ataman, kendi ailesini buraya getiremediğini söyledi, siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz" sorusuna yanıt veren Obradovic, "Herkes gelmek için özgürdü ve burada kesinlikle kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım, her maçı takip ediyorsunuz. Burada bir şey oldu mu? Herhangi bir takımla, kişiyle, herhangi bir problem yaşadık mı biz burada? Anadolu Efes'in sahasında da hiçbir şey olmadı, her zaman söyledim, tüm rakiplerimize saygı duymalıyız. Ben her zaman basketbolla ilgili konuşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir sezon yaşanıyor" dedi.

Taraftarlarının 7'nci maçta kendileriyle olmayacak olmasıyla ilgili yorum yapan deneyimli koç, "Avrupa'da da birçok maçta taraftarımız yoktu. Bizi etkilemeyecek. Çıkıp oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE İNSAN OLMAMIZ GEREKİYOR"

Luigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine yönelik soruya da Obradovic, "Bununla ilgili konuşmak istemiyorum ama kim olursa olsun, insan olarak sorumluluk almamız gerekiyor, yardımcı olmamız gerekiyor. Antrenörden önce, sporcudan önce, insan olmamız gerekiyor. Görevleri insanlara yardım etmek olan kişiler insanlara yardım etmiyorsa, çok bir şey söylemenin gereği yok. Hepimizin ailesi var, kendinizi bu duruma koyun. Siz nasıl reaksiyon gösterirsiniz? Hangi formayı giydiğiniz önemli değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Ali Muhammed ise güzel bir enerjiyle oynadıklarını ve Anadolu Efes'i durdurduklarını söyledi.