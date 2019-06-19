Ergin Ataman Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında parkeye yine kulaklıkla çıktı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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- maçında parkeye yine kulaklıkla çıktı

Ergin Ataman Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında parkeye yine kulaklıkla çıktı

Anadolu Ataman, ile deplasmanda oynadıkları final serisi 6. maçına da yine kulaklıkla çıktı.

Anadolu Ataman, ile deplasmanda oynadıkları final serisi 6. maçına da yine kulaklıkla çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, 'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki maçlarda olduğu gibi Efes Başantrenörü 'a tepki gösterdi. Ataman da yine müsabakanın ısınma bölümüne tepki olarak kulaklıkla çıktı. Deneyimli antrenör, serinin ikinci müsabakasından itibaren mücadelelere kulaklıkla çıkmaya başlamıştı.

KALİNİC'İN "DALYA" HEYECANI
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, sarı-lacivertli ekipteki "dalya" heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibe 2015'te transfer olan 27 yaşındaki Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

MAÇ KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki sezonun son maçından yaklaşık 1 saat önce bütün biletlerin tükendiği açıkland

  1. 19.06.2019
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