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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Finalde 4. randevu

Finalde 4. randevu

play-off final serisinde dördüncü maç bugün...

play-off final serisinde dördüncü maç bugün... 'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Son iki karşılaşmayı galip bitiren seride 2-1 öne geçmişti. Dört galibiyete ulaşan takım 2018-19 sezonunun şampiyonu olacak.

DATOME VE GREEN BAŞLADI
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları geçen Gigi Datome ve Erick Green takımla idmanlara başladı. İki oyuncu için son kararı başantrenör Obradovic verecek. Jan Vesely'nin tedavi süreci ise devam ediyor. Tyler Ennis ve Lauvergne, sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

  1. 15.6.2019
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