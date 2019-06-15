Finalde 4. randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç bugün... Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Son iki karşılaşmayı galip bitiren Anadolu Efes seride 2-1 öne geçmişti. Dört galibiyete ulaşan takım 2018-19 sezonunun şampiyonu olacak.



DATOME VE GREEN BAŞLADI

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları geçen Gigi Datome ve Erick Green takımla idmanlara başladı. İki oyuncu için son kararı başantrenör Obradovic verecek. Jan Vesely'nin tedavi süreci ise devam ediyor. Tyler Ennis ve Lauvergne, sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.