Finalde 4. randevu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç bugün...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç bugün... Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Son iki karşılaşmayı galip bitiren Anadolu Efes seride 2-1 öne geçmişti. Dört galibiyete ulaşan takım 2018-19 sezonunun şampiyonu olacak.
DATOME VE GREEN BAŞLADI
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları geçen Gigi Datome ve Erick Green takımla idmanlara başladı. İki oyuncu için son kararı başantrenör Obradovic verecek. Jan Vesely'nin tedavi süreci ise devam ediyor. Tyler Ennis ve Lauvergne, sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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