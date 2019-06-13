Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın başında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı. Topu iyi paylaşan ve Moerman'ın potaya giderek bulduğu sayılarla öne geçen Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 12-19. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin ilk dört dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sinan Güler'in basketleriyle 13. dakikada farkı bire (21-22) indirdi. Beaubois'nın arka arkaya dış atışlardan kaydettiği sayılarla lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya (22-28) taşıyınca, başantrenör Obradovic mola aldı. Mola dönüşü de dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-26 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Melih Mahmutoğlu'nun sportmenlik dışı faulü sonrası Larkin ve Dunston'la serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 25. dakikayı 43-35 önde tamamladı. Kalinic ve Sloukas'la boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Beaubois ve Micic'le üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 56-45 öne geçti.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in turnikesiyle 33. dakikada farkı 7 sayıya (52-59) düşürdü. Basit top kayıpları yapan sarı-lacivertli ekip karşısında 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 52-70. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Larkin'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-57 galip ayrıldı.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

ATAMAN YİNE KULAKLIKLA ÇIKTI



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman, parkeye yine kulaklıkla çıktı. Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SLOUKAS'A DESTEK



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas'a destek verdi.



Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı unutmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas'a destek tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko'nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas'a tezahüratlarla destek verdi.



Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı.

