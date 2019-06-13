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13 Haziran 2019, Perşembe
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Devlerin Savaşı

Devlerin Savaşı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Beko ile arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Spor'dan yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Beko ile arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Spor'dan yayınlanacak. Serinin ilk maçından Fenerbahçe 73-56'lık galibiyetle ayrılırken, uzatmalara giden ikinci karşılaşmayı ise Anadolu Efes 101-93 kazanmıştı. Bu arada iki ezeli rakip. bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 3, Cumhurbaşkanı ve 'nda birer olmak üzere 9 kez kozlarını paylaştı. Efes 5, F.Bahçe ise 4 kez parkeden üstün ayrıldı.

SULTANLAR KAYIP
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde dün ev sahibi 'e boyun eğdi. Çin etabındaki ilk maçta ABD'yi 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Çin'e ise aynı skorla mağlup oldu. Milliler, bugün 11.00'de Polonya ile karşılaşacak.

RUSYA'DA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN HIRSIZLIK
'nde Khimki ile CSKA arasındaki şampiyonluk maçında şok bir olay yaşandı. Maç sırasında hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı. Rus basını, Khimki'nin oyuncularının yer aldığı soyunma odasındaki tüm özel eşyaların çalındığını yazdı. CSKA Moskova'nın üst üste 8. şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada hırsızlığı güvenlik kartı bulunan bir kişinin yaptığı öğrenildi.

SLOUKAS'TAN FEDAKARLIK
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Sloukas, önceki gün babasını kaybetmişti. Ülkesi 'a giden Sloukas'ın cenaze törenin ardından maç saatinden önce 'a geleceği belirtildi. Tecrübeli basketbolcunun bugünkü A.Efes maçında oynamak istediği öğrenildi.

  1. 13.6.2019
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