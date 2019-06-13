Devlerin Savaşı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Serinin ilk maçından Fenerbahçe 73-56'lık galibiyetle ayrılırken, uzatmalara giden ikinci karşılaşmayı ise Anadolu Efes 101-93 kazanmıştı. Bu arada iki ezeli rakip. bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 3, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Kupası'nda birer olmak üzere 9 kez kozlarını paylaştı. Efes 5, F.Bahçe ise 4 kez parkeden üstün ayrıldı.
SULTANLAR KAYIP
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde dün ev sahibi Çin'e boyun eğdi. Çin etabındaki ilk maçta ABD'yi 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Çin'e ise aynı skorla mağlup oldu. Milliler, bugün 11.00'de Polonya ile karşılaşacak.
RUSYA'DA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN HIRSIZLIK
Rusya Basketbol Ligi'nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında şok bir olay yaşandı. Maç sırasında hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı. Rus basını, Khimki'nin oyuncularının yer aldığı soyunma odasındaki tüm özel eşyaların çalındığını yazdı. CSKA Moskova'nın üst üste 8. şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada hırsızlığı güvenlik kartı bulunan bir kişinin yaptığı öğrenildi.
SLOUKAS'TAN FEDAKARLIK
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Sloukas, önceki gün babasını kaybetmişti. Ülkesi Yunanistan'a giden Sloukas'ın cenaze törenin ardından maç saatinden önce İstanbul'a geleceği belirtildi. Tecrübeli basketbolcunun bugünkü A.Efes maçında oynamak istediği öğrenildi.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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