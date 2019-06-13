Devlerin Savaşı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Serinin ilk maçından Fenerbahçe 73-56'lık galibiyetle ayrılırken, uzatmalara giden ikinci karşılaşmayı ise Anadolu Efes 101-93 kazanmıştı. Bu arada iki ezeli rakip. bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 3, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Kupası'nda birer olmak üzere 9 kez kozlarını paylaştı. Efes 5, F.Bahçe ise 4 kez parkeden üstün ayrıldı.

SULTANLAR KAYIP

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde dün ev sahibi Çin'e boyun eğdi. Çin etabındaki ilk maçta ABD'yi 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Çin'e ise aynı skorla mağlup oldu. Milliler, bugün 11.00'de Polonya ile karşılaşacak.

RUSYA'DA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN HIRSIZLIK

Rusya Basketbol Ligi'nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında şok bir olay yaşandı. Maç sırasında hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı. Rus basını, Khimki'nin oyuncularının yer aldığı soyunma odasındaki tüm özel eşyaların çalındığını yazdı. CSKA Moskova'nın üst üste 8. şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada hırsızlığı güvenlik kartı bulunan bir kişinin yaptığı öğrenildi.

SLOUKAS'TAN FEDAKARLIK

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Sloukas, önceki gün babasını kaybetmişti. Ülkesi Yunanistan'a giden Sloukas'ın cenaze törenin ardından maç saatinden önce İstanbul'a geleceği belirtildi. Tecrübeli basketbolcunun bugünkü A.Efes maçında oynamak istediği öğrenildi.