Fenerbahçe Beko uzatmada yenildi
Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1’e geldi.
Tahincioğlu Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu uzatma sonunda 101-93 mağlup etti ve seride 1-1'lik eşitliği yakaladı. Deplasmanda ilk çeyreği 20-14 önde kapatan Kanarya, devreyi de 12 sayı farkla 52-40 galip tamamladı.
3. MAÇ ATAŞEHİR'DE
Efes, ikinci devrede farkı kapattı. Üçüncü çeyrek 69-65'le geçildi. Son bölümde de etkili oynayan ev sahibi takım, skoru 86-86'ya getirdi ve mücadele uzadı. Uzatma bölümünü de üstün geçen Efes, sahadan 101-93 galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçı yarın Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
KULAKLIKLA ÇIKTI
Serinin ilk maçında kendisine küfür edilmesine tepki gösteren Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, dünkü mücadeleye kulaklık ile çıktı. Ataman'ın, son maçtaki küfürleri protesto için kulaklık taktığı öğrenildi.
- 12.6.2019
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
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