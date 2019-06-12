Fenerbahçe Beko uzatmada yenildi
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Beko uzatmada yenildi

Fenerbahçe Beko uzatmada yenildi

, Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı ’e mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum ’e geldi.

Tahincioğlu Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında , sahasında konuk ettiği Beko'yu uzatma sonunda 101-93 mağlup etti ve seride 'lik eşitliği yakaladı. Deplasmanda ilk çeyreği 20-14 önde kapatan Kanarya, devreyi de 12 sayı farkla 52-40 galip tamamladı.

3. MAÇ ATAŞEHİR'DE
Efes, ikinci devrede farkı kapattı. Üçüncü çeyrek 69-65'le geçildi. Son bölümde de etkili oynayan ev sahibi takım, skoru 86-86'ya getirdi ve mücadele uzadı. Uzatma bölümünü de üstün geçen Efes, sahadan 101-93 galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçı yarın Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

KULAKLIKLA ÇIKTI
Serinin ilk maçında kendisine küfür edilmesine tepki gösteren Anadolu Efes koçu , dünkü mücadeleye kulaklık ile çıktı. Ataman'ın, son maçtaki küfürleri protesto için kulaklık taktığı öğrenildi.

  1. 12.6.2019
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