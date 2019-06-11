TBF’den 61 bin TL ceza – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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’den 61 bin TL ceza

TBF’den 61 bin TL ceza

Türkıye Basketbol Federasyonu () , Beko'ya, maçında seyircilerinin sebep olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ceza verdi.

Türkıye Basketbol Federasyonu () , Beko'ya, maçında seyircilerinin sebep olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' ve bu tezahüratların müsabakanın sıhhatini etkilemesi sebebi ile 61 bin 250 TL para cezası verdi.
  1. 11.6.2019
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