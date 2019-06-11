Seride 2'nci randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadol Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem'deki maç 18.45'te başlayacak. F.Bahçe, serinin ilk maçında rakibini 73-56 yenmişti. Seride 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

BİLETLER SATIŞTA

Anadolu Efes ile oynanacak maçın biletleri de satışa çıktı. Mobilet üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 22 TL ile 75 TL arasında değişiyor. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp taraftararı uyarıp bozuk para, şarj aleti, deodorant ve parfüm şişeleri, fotoğraf makinesi gibi materyallerin salona alınmayacağını duyurdu.

FENERBAHÇELİ EV!

Afyon'un Anıtkaya köyünde yaşayan Gökhan Özdemir (36), hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı gerçekleştirdi. Evin dış kaplamasından, kiremitlerine kadar sarı-lacivert renklerle inşa edilen ev için 170 bin lira harcandı. Özdemir, "Bu tür evler köye renk getiriyor" dedi.