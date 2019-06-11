Seride 2'nci randevu – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Seride 2'nci randevu

Seride 2'nci randevu

play-off final serisi ikinci maçında , bugün 'yu konuk edecek. 'deki maç 18.45'te başlayacak.

play-off final serisi ikinci maçında , bugün 'yu konuk edecek. 'deki maç 18.45'te başlayacak. F.Bahçe, serinin ilk maçında rakibini 73-56 yenmişti. Seride 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

BİLETLER SATIŞTA

ile oynanacak maçın biletleri de satışa çıktı. Mobilet üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 22 TL ile 75 TL arasında değişiyor. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp taraftararı uyarıp bozuk para, şarj aleti, deodorant ve parfüm şişeleri, fotoğraf makinesi gibi materyallerin salona alınmayacağını duyurdu.

FENERBAHÇELİ EV!
Afyon'un Anıtkaya köyünde yaşayan Gökhan Özdemir (36), hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı gerçekleştirdi. Evin dış kaplamasından, kiremitlerine kadar sarı-lacivert renklerle inşa edilen ev için 170 bin lira harcandı. Özdemir, "Bu tür evler köye renk getiriyor" dedi.

  1. 11.6.2019
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