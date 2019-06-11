Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü
Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti. Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından oyuncusuna taziye mesajlarını iletti.
Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
- 11.06.2019
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