Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü

Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü

Beko'nun Yunan basketbolcusu 'ın babası vefat etti. Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından oyuncusuna taziye mesajlarını iletti.

Beko'nun Yunan oyuncusu 'ın babası vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

  1. 11.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN