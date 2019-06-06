Anadolu Efes finalde! – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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finalde!

Anadolu Efes finalde!

play-off yarı final serisi üçüncü maçında 'yı 78-72 yenen , finale yükseldi?. Tahincioğlu  üçüncü maçında Galatasaray Doğa 'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi.

play-off yarı final serisi üçüncü maçında 'yı 78-72 yenen , finale yükseldi?
Tahincioğlu üçüncü maçında Galatasaray Doğa 'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Larkin ile etkili olan Efes, devreye 41-36 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 62-51 galip kapatan lacivert-beyazlılar maçı 78-72 kazandı. Anadolu Efes, final serisinde Beko- TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 6.6.2019
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