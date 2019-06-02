Fenerbahçe Beko ezdi geçti – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe Beko ezdi geçti

Fenerbahçe Beko ezdi geçti

yarı finalinde F.Bahçe, sahasında Tofaş'ı 102- 68 mağlup etti. Devreyi 59-39 önde geçen Kanarya, farkı daha da açtı ve 102-68'le 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı finalinde F.Bahçe, sahasında Tofaş'ı 102- 68 mağlup etti. Devreyi 59-39 önde geçen Kanarya, farkı daha da açtı ve 102-68'le 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

İKİNCİ RANDEVU
Potada ile 'ın karşılaştığı playoff yarı final serisinde ikinci maç bugün 16.30'da oynanacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Lacivert- beyazlılar, ilk maçı 82-77 kazanmıştı.

  1. 2.6.2019
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