Fenerbahçe Beko ezdi geçti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı finalinde F.Bahçe, sahasında Tofaş'ı 102- 68 mağlup etti. Devreyi 59-39 önde geçen Kanarya, farkı daha da açtı ve 102-68'le 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı finalinde F.Bahçe, sahasında Tofaş'ı 102- 68 mağlup etti. Devreyi 59-39 önde geçen Kanarya, farkı daha da açtı ve 102-68'le 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
İKİNCİ RANDEVU
Potada Anadolu Efes ile Galatasaray'ın karşılaştığı playoff yarı final serisinde ikinci maç bugün 16.30'da oynanacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Lacivert- beyazlılar, ilk maçı 82-77 kazanmıştı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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