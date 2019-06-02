Fenerbahçe Beko ezdi geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı finalinde F.Bahçe, sahasında Tofaş'ı 102- 68 mağlup etti. Devreyi 59-39 önde geçen Kanarya, farkı daha da açtı ve 102-68'le 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

İKİNCİ RANDEVU

Potada Anadolu Efes ile Galatasaray'ın karşılaştığı playoff yarı final serisinde ikinci maç bugün 16.30'da oynanacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Lacivert- beyazlılar, ilk maçı 82-77 kazanmıştı.