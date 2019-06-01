Tofaş’la ilk raund

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ilk karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki karşılaşmayı 74-69 ve 89-56'lık skorlarla kazanmıştı.