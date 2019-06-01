Fenerbahçe Tofaş’la ilk raunda çıkıyor
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’la ilk raund

Tofaş’la ilk raund

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beko ile arasındaki play-off yarı final serisi start alıyor. Karşılaşma ve 'nda oynanacak.

ve 'nda oynanacak ilk karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Beko, normal sezondaki iki karşılaşmayı 74-69 ve 89-56'lık skorlarla kazanmıştı.

  1. 1.6.2019
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