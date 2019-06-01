Tofaş’la ilk raund
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki play-off yarı final serisi start alıyor. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ilk karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki karşılaşmayı 74-69 ve 89-56'lık skorlarla kazanmıştı.
- 1.6.2019
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