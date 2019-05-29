Galatasaray finalde! – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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finalde!

Galatasaray finalde!

play-off üçüncü maçında Galatsaray , ağırladığı 'u 89-77 yenip seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

play-off üçüncü maçında Galatsaray , ağırladığı 'u 89-77 yenip seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde ile eşleşti. 18 sayı üreten Webster maçın en skorer ismi oldu.

  1. 29.5.2019
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