Milliler şans tanımadı – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Milliler şans tanımadı

Milliler şans tanımadı
25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden , dün G.Afrika'ya şans tanımadı. 5-8.'lik maçında rakibini 48-25 yenen milliler, bugün saat 08.15'te ile karşılaşacak.
  1. 28.5.2019
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