Fenerbahçe tek yürek – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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tek yürek

Fenerbahçe tek yürek
Beko Takımı'nın kaptanı , yarın Telekom ile oynanacak maç öncesi iddialı konuştu: "Taraftarımızın desteğiyle yarı finale çıkacağız. 'deki ortamı çarşamba günü (yarın) herkes görecek."
  1. 28.5.2019
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