Doğuş Balbay imzayı attı – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Doğuş Balbay imzayı attı

imzayı attı

Doğuş Balbay imzayı attı

Anadolu? Efes, takımın tecrübeli ismi 'ın sözleşmesini uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattık. Takımımızda sekizinci sezonunu geçiren Doğuş Balbay, iki yıl daha forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
  1. 28.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğuş Balbay imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN