Toronto Raptors NBA finalinde – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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finalinde

Toronto Raptors NBA finalinde

finalinde Toronto, evinde 'ı 100-94 yenerek, seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi.

finalinde Toronto, evinde 'ı 100-94 yenerek, seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi. Bucks'taki milli yıldızımız 'nın 13 sayısı yenilgiye engel olamadı. Toronto finalde Golden State'le karşılaşacak.

  1. 27.5.2019
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