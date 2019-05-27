Toronto Raptors NBA finalinde
NBA Doğu Konferansı finalinde Toronto, evinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek, seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi.
NBA Doğu Konferansı finalinde Toronto, evinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek, seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi. Bucks'taki milli yıldızımız Ersan İlyasova'nın 13 sayısı yenilgiye engel olamadı. Toronto finalde Golden State'le karşılaşacak.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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