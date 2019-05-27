Fenerbahçe’ye Telekom sürprizi

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Fenerbahçe'yi 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İlk yarıyı 48-45 üstün tamamlayan Başkent ekibinde 26 sayıyla oynayan Campbell ve 18 sayı atan Landesberg'in yanı sıra 14 sayı 8 ribauntla oynayan Stimac, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Melih'in 19, Ali Muhammed'in 18 ve Sloukas'ın 16 sayısı ise sarı-lacivertlilere yetmedi. Yarı finale yükselecek son takımı belirleyecek maç 29 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak ve kazanan takım TOFAŞ'ın rakibi olacak.



TOFAŞ, BEŞİKTAŞ'I 88-85 ELEDİ, YARI FİNALE ÇIKTI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş SJ'yi 82-73 yenerek 2-0'la yarı finale çıktı. TOFAŞ'ta Trice 17, Mejia 14 ve Weems 13 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bursa ekibi yarı finalde, Fenerbahçe-T.Telekom galibiyle karşılaşacak.