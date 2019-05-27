Fenerbahçe’ye Telekom sürprizi – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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’ye Telekom sürprizi

Fenerbahçe’ye Telekom sürprizi

, ’te T.Telekom’a 88-85 yenildi ve seri oldu. Yarı finale yükselen takım, Çarşamba günü F.Bahçe’nin sahasındaki maçta belli olacak.

Ligi'nde sahasında 'yi 88-85 yenerek seride durumu 'e getirdi. İlk yarıyı 48-45 üstün tamamlayan ekibinde 26 sayıyla oynayan Campbell ve 18 sayı atan Landesberg'in yanı sıra 14 sayı 8 ribauntla oynayan Stimac, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Melih'in 19, Ali Muhammed'in 18 ve Sloukas'ın 16 sayısı ise sarı-lacivertlilere yetmedi. Yarı finale yükselecek son takımı belirleyecek maç 29 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak ve kazanan takım 'ın rakibi olacak.

TOFAŞ, BEŞİKTAŞ'I 88-85 ELEDİ, YARI FİNALE ÇIKTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında TOFAŞ, deplasmanda SJ'yi 82-73 yenerek 2-0'la yarı finale çıktı. TOFAŞ'ta Trice 17, Mejia 14 ve Weems 13 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. ekibi yarı finalde, Fenerbahçe-T.Telekom galibiyle karşılaşacak.

  1. 27.5.2019
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