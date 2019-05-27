Fenerbahçe’ye Telekom sürprizi
Fenerbahçe, Başkent’te T.Telekom’a 88-85 yenildi ve seri 1-1 oldu. Yarı finale yükselen takım, Çarşamba günü F.Bahçe’nin sahasındaki maçta belli olacak.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Fenerbahçe'yi 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İlk yarıyı 48-45 üstün tamamlayan Başkent ekibinde 26 sayıyla oynayan Campbell ve 18 sayı atan Landesberg'in yanı sıra 14 sayı 8 ribauntla oynayan Stimac, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Melih'in 19, Ali Muhammed'in 18 ve Sloukas'ın 16 sayısı ise sarı-lacivertlilere yetmedi. Yarı finale yükselecek son takımı belirleyecek maç 29 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak ve kazanan takım TOFAŞ'ın rakibi olacak.
TOFAŞ, BEŞİKTAŞ'I 88-85 ELEDİ, YARI FİNALE ÇIKTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş SJ'yi 82-73 yenerek 2-0'la yarı finale çıktı. TOFAŞ'ta Trice 17, Mejia 14 ve Weems 13 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bursa ekibi yarı finalde, Fenerbahçe-T.Telekom galibiyle karşılaşacak.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Fenerbahçe’ye Telekom sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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