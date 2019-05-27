Anadolu Efes Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
EuroLeague'de finalde CSKA Moskova'ya yenilerek Avrupa ikinci olan Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'ın sözleşmesi uzatıldı. Doğuş, 2 yıl daha Anadolu Efes formasını terletecek.
Anadolu Efes'te sekizinci sezonunu geçiren Doğuş Balbay, 2 yıl daha lacivert-beyazlı formayı giyecek.
Turkish Airlines Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada 10:28 dakika ortalama süre alan kaptan Doğuş Balbay, maç başına 2,0 sayı, 1,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 28 maça çıkan Doğuş Balbay, halen maç başına 18:39 dakika süre alarak 4,7 sayı, 3,3 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.
30 yaşındaki guard, bu sezon Efes ile bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve bir de Euroleague ikinciliği yaşadı.
Kaptan Doğuş Balbay'la 2 sene daha birlikteyiz! ????— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 27 Mayıs 2019
Savunmada geçit vermemek için kombineni al! #BenimYerimBurası
???? https://t.co/SXAd359hwT pic.twitter.com/hKRsLqfOcx
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 12:49
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Cepler şenlendi
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
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Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
Anadolu Efes Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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