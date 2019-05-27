Anadolu Efes Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Anadolu Efes Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

EuroLeague'de finalde CSKA Moskova'ya yenilerek Avrupa ikinci olan 'te 'ın sözleşmesi uzatıldı. Doğuş, 2 yıl daha Anadolu Efes formasını terletecek.

'te sekizinci sezonunu geçiren , 2 yıl daha lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Turkish Airlines Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada 10:28 dakika ortalama süre alan kaptan Doğuş Balbay, maç başına 2,0 sayı, 1,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 28 maça çıkan Doğuş Balbay, halen maç başına 18:39 dakika süre alarak 4,7 sayı, 3,3 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

30 yaşındaki guard, bu sezon Efes ile bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve bir de Euroleague ikinciliği yaşadı.

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 12:49
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