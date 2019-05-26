Efes turladı
Banvit’i deplasmanda 87-77 mağlup eden lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-0’a getirerek yarı finale yükselen ilk ekip oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Banvit'i 87-77 yendi. Adını yarı finale yazdıran Efes'in rakibi, Galatasaray-Gaziantep eşleşmesinin kazananı olacak. Serinin diğer karşılaşmasında G.Saray'ı 79-69 yenen Gaziantep durumu 1-1'e getirdi. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç 28 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
TOFAŞ TUR PEŞİNDE
Potada play-off çeyrek final heyecanında Beşiktaş ile Tofaş bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. 15.15'teki karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. İlk açı 102-76 kazanan Bursa ekibi seride 1-0 öne geçmişti.
- 26.5.2019
-
Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
-
Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
-
Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Efes turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.