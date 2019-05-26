Efes turladı
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Efes turladı

Efes turladı

Efes turladı

’i deplasmanda mağlup eden lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-0’a getirerek yarı finale yükselen ilk ekip oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi serisi ikinci maçında , 'i yendi. Adını yarı finale yazdıran Efes'in rakibi, - eşleşmesinin kazananı olacak. Serinin diğer karşılaşmasında G.Saray'ı 79-69 yenen Gaziantep durumu 1-1'e getirdi. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç 28 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

TOFAŞ TUR PEŞİNDE
Potada play-off çeyrek final heyecanında ile Tofaş bu kez 'da kozlarını paylaşıyor. 15.15'teki karşılaşma Spor'dan yayınlanacak. İlk açı 102-76 kazanan ekibi seride 1-0 öne geçmişti.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efes turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN