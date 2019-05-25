Gaziantep Basketbol 79-69 Galatasaray Doğa Sigorta
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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79-69

Gaziantep Basketbol 79-69 Galatasaray Doğa Sigorta

Tahincioğlu Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Basketbol kendi sahasında ’yı 78-69 mağlup ederek seride 1-1’lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya baskılı başladı. Jelovac'ın sayılarıyla eşitliği yakalayan oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 21-22 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi etkili olmaya başladı. Gaziantep Basketbol, pota altında aldığı sayılarıyla öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta ise Harrison'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 47-44 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda ev sahibi ekip savunmada etkili olurken, konuk ekip ileride sayı bulmakta zorlandı. Bu periyot 65-61 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle devam etti Galatasaray Doğa Sigorta bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 79-69 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Serinin üçüncü maçı, Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

  1. 25.05.2019
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