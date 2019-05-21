Şampiyon CSKA

Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupası 7. kez CSKA Moskova'nın oldu. Finalde temsilcimiz Anadolu Efes'i 91-83 mağlup eden Rus ekibi, 2019'un en iyisi unvanını eline geçirdi. 20'şer sayıyla oynayan Willi Clyburn ile Cory Higgins, CSKA'nın galibiyetinde başrolü oynadı. Ruslar'ın hocası Itoudis de, "Bu kupayı sonuna kadar hak ettik" ifadesini kullandı.



FİNAL FOUR'UN MVP'Sİ CLYBURN

Euroleague'de CSKA Moskova şampiyonluğunu ilan ederken, Final Four'un MVP'si de Will Clyburn seçildi. Rus ekibinin yıldızı, ilk olarak yarı finalde Real Madrid karşısında takımının geri dönüşüne yardımcı olmuştu. ABD'li oyuncu, finalde ise 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.