Şampiyon CSKA
Finalde Anadolu Efes’i yenen Rus ekibi, Avrupa Ligi’nde 7. kez mutlu sona ulaştı.
Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupası 7. kez CSKA Moskova'nın oldu. Finalde temsilcimiz Anadolu Efes'i 91-83 mağlup eden Rus ekibi, 2019'un en iyisi unvanını eline geçirdi. 20'şer sayıyla oynayan Willi Clyburn ile Cory Higgins, CSKA'nın galibiyetinde başrolü oynadı. Ruslar'ın hocası Itoudis de, "Bu kupayı sonuna kadar hak ettik" ifadesini kullandı.
FİNAL FOUR'UN MVP'Sİ CLYBURN
Euroleague'de CSKA Moskova şampiyonluğunu ilan ederken, Final Four'un MVP'si de Will Clyburn seçildi. Rus ekibinin yıldızı, ilk olarak yarı finalde Real Madrid karşısında takımının geri dönüşüne yardımcı olmuştu. ABD'li oyuncu, finalde ise 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.
- 21.5.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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