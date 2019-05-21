Şampiyon CSKA
21 Mayıs 2019, Salı
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Şampiyon CSKA

Şampiyon CSKA

Finalde ’i yenen Rus ekibi, Avrupa Ligi’nde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupası 7. kez CSKA 'nın oldu. Finalde temsilcimiz 'i 91-83 mağlup eden Rus ekibi, 2019'un en iyisi unvanını eline geçirdi. 20'şer sayıyla oynayan Willi Clyburn ile Cory Higgins, CSKA'nın galibiyetinde başrolü oynadı. Ruslar'ın hocası Itoudis de, "Bu kupayı sonuna kadar hak ettik" ifadesini kullandı.

FİNAL FOUR'UN MVP'Sİ CLYBURN
Euroleague'de CSKA Moskova şampiyonluğunu ilan ederken, 'un MVP'si de seçildi. Rus ekibinin yıldızı, ilk olarak yarı finalde karşısında takımının geri dönüşüne yardımcı olmuştu. ABD'li oyuncu, finalde ise 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

  1. 21.5.2019
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