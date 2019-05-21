Ergin Ataman'dan Galatasaray ve Fatih Terim'e teşekkür 

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de sezonu ikinci sırada tamamlamalarının ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı ve artık hedeflerinin ligde şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Ergin Ataman, daha önce görev yaptığı Galatasaray camiasına ve teknik direktör Fatih Terim'e de teşekkür ederken, 22. şampiyonluk nedeniyle de sarı-kırmızılı camiayı kutladı.

İşte Ergin Ataman'ın açıklaması:

"Bu sene, tüm dünya basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Final Four geçirdik. Kupa ile taçlandıramasak da Türk Milletine bu heyecanı son ana kadar yaşattık. Sporun birleştirici felsefesiyle bu yolda bize inanan ve bizimle birlikte nefes alan tüm sporseverlere teşekkür ederim.

Bu bağlamda sevgi ve desteğini her zaman arkamda hissettiğim başta Fatih Terim hocam ve Galatasaray camiasına teşekkür eder, 22. şampiyonluğu tebrik eder, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim.

Kariyerim boyunca taraf olduğum tüm takım ve camiyalara, hayat felsefemin temel parçası olan mücadele azmi ve kazanma hırsını aşılamaya çalıştım. Bu durum rakip tribünlere tam tersi olarak yansımış olsa da kendi taraftarımda yarattığı coşku tarif edilemez.

Bu sene bu heyecanı bizimle yaşayarak Sinan Erdem'i tıklım tıklım dolduran Anadolu Efes taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu."