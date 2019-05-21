Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
21 Mayıs 2019, Salı
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Playoff Çeyrek Final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu 'nde normal sezon tamamlandı ve gözler playoff'a çevrildi. Normal sezonu lider bitiren ve ilk 4'teki diğer takımlar , Tofaş ve Galatasaray Doğa Sigorta çeyrek finalde saha avantajına sahip olacak. Peki, Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ayrıntılar haberimizde...

Tahincioğlu 'nde Playoff heyecanı başlıyor. Çeyrek Final eşleşmeleri ve maç programı haberimizde...

Playoff eşleşmeleri, normal sezonda takımların aldığı sıralara göre belirlendi. Önceden belirlenen statüye göre 1. sıradaki takım 8. ile, 2. sıradaki takım 7. ile, 3. sıradaki takım 6. ile ve son olarak 4. sıradaki takım 5. ile eşleşti.

Yine önceden belirlenen statüye göre üst turda 1 - 8 eşleşmesinin galibi, 4 - 5 eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Diğer tarafta ise kalan eşleşmelerin galipleri yarı finalde karşılaşacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan takım bir üst tura çıkacak. Tur atlamak için yarı finalde 3 galibiyet, finalde ise 4 galibiyet gerekecek.

Çeyrek final eşleşmeleri

(1) - Banvit (8)
Galatasaray Doğa Sigorta (4) - Gaziantep Basketbol (5)
Tofaş (3) - Beşiktaş Sompo Japan (6)
(2) - Türk Telekom (7)

Çeyrek finallerde maç programı aşağıdaki gibi oluştu:

İhtiyaç duyulması halinde üçüncü maçların ne zaman oynanacağı daha sonra belirlenecek.

Karşılaşmalar, resmi yayıncı TivibuSpor kanallarında yayınlanacak.

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Önceden belirlenen statüye göre olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Anadolu Efes/Banvit - Galatasaray Doğa Sigorta/Gaziantep Basketbol
Fenerbahçe Beko/Türk Telekom - Tofaş/Beşiktaş Sompo Japan

  1. 21.05.2019
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