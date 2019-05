Ah Fener vah Efes

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko ile 4. sırada bitiren Anadolu Efes, çeyrek final serilerini de çok rahat geçmişti. Şampiyonluğu hedefleyen iki temsilcimiz, büyük umutlarla Vitoria'da gerçekleştirilen Final Four'un yolunu tutmuştu. Basketbol tarihinde ilk kez iki Türk takımı, son 4'e kalmayı başarırken, şampiyonluk hayalleri bir sonraki seneye kaldı. Anadolu Efes finalde CSKA Moskova'ya; Fenerbahçe Beko da 3.'lük maçında Real Madrid'e boyun eğdi.



LARKİN COŞTU BİR KERE!

Finalde karşılaşan iki temsilcimizden Anadolu Efes, Shane Larkin'in 30 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı 92-73 kazanıp, finale adını yazdırdı. Şampiyonluk maçında uzun süre direndiği CSKA Moskova'ya son saniyelerde diş geçiremeyen Ergin Ataman'ın öğrencileri, mücadeleden 91-83 mağlup ayrıldı ve ikincilik kürsüsüne çıktı. Fenerbahçe ise iyi başladığı ve soyunma odasına önde girdiği 3.'lük maçında Real Madrid'e üstünlük sağlayamadı. Sarılacivertliler, karşılaşmadan 94-75 yenik ayrıldı.



HER YERDE EFES VAR!

THY Avrupa Ligi'ni 2. bitiren Anadolu Efes'in oyuncuları, bireysel istatistiklerde zirveyi bırakmadı. Shane Larkin, 29.5 sayı ortalaması ve 33.5'lik verimlilik puanı ile iki alanda en iyisi oldu. Bryant Dunston da 10 ribaunt ortalamasıyla zirveye çıktı.



'O FAULÜM APTALCAYDI'

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Sloukas'tan özeleştiri... Final Four'daki performansından memnun olmadığını söyleyen Yunan guard, "Efes maçının ikinci çeyreğinde yaptığım aptalca faul yüzünden kendime hala kızgınım. Kötü performansa bahane bulmayacağım" dedi.



GURUR DOLUYUM

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u şu sözlerle özetledi: "Dün gece (önceki gece) çok üzgündüm. Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi, Avrupa'da parlamaya devam edecek. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etttik."



OBRA'DAN İTİRAF

Fenerbahçe Beko'nun hocası Obradovic, Final Four'da sezonun en kötü savunmasını yaptıklarını söyledi. Anadolu Efes karşısında en kötü savunma performansına imza attıklarını belirten Obra, "Ya motivasyon eksikliği ya da kötü bir gün bilemiyorum. Ne olursa olsun ben oyuncularım için çok üzgünüm. Artık Türkiye Ligi'nde Play-Off maçlarını düşünüyoruz. O maçlara motive olmak zorundayız" dedi.



SEZONUN EN İYİSİ JAN VESELY

THY Euroleague'de normal sezonun en iyisi Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely oldu. Sezonun en değerli oyuncusu seçilen Çek basketbolcu, 16 yıllık süreçte bu ödülü alan ilk pivot olmayı başardı.