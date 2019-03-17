Çukurova Basketbol'dan kıl payı galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-69 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam, Egemen Ercan, Ahmet Kemal Digili
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Cuic 17, Williams 16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8
Çukurova Basketbol: Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı 8, Sera Özelçi, Şaziye Üvegin Üner
1. periyot: 15-8
Devre: 32-26
3. periyot: 47-55
- 17.03.2019
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