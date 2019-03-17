Çukurova Basketbol'dan kıl payı galibiyet
17 Mart 2019, Pazar
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Çukurova 'dan kıl payı galibiyet

Çukurova Basketbol'dan kıl payı galibiyet

Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda 'ı 70-69 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Egemen Ercan, Ahmet Kemal Digili

: Olcay Çakır Turgut 10, Cuic 17, Williams 16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8

Çukurova : Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı 8, Sera Özelçi, Şaziye Üvegin Üner

1. periyot: 15-8

Devre: 32-26

3. periyot: 47-55

  1. 17.03.2019
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