Anadolu Efes avantajı kaptı

Özellikle sahasındaki maçlarda galibiyet serisi yakalayan lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de Barcelona'yı devirdiği haftada 4. sıradaki yerini korudu. Temsilcimizde bu sezon Micic, performansıyla öne çıkarken, yıldız oyuncu rakip potalara 311 sayı bıraktı. Anadolu Efes'in başarısında önemli pay sahibi olan Sırp basketbolcu, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda 136 asist yaptı. Micic, her iki alanda da takımının en iyi oldu.