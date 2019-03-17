Anadolu Efes avantajı kaptı
17 Mart 2019, Pazar
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avantajı kaptı

Anadolu Efes avantajı kaptı

Turkısh Airlines Euroleague’de bu sezon beklentileri karşılayan , ilk 4 için büyük avantaj yakaladı.

Özellikle sahasındaki maçlarda galibiyet serisi yakalayan lacivert-beyazlılar, 'nin de 'yı devirdiği haftada 4. sıradaki yerini korudu. Temsilcimizde bu sezon Micic, performansıyla öne çıkarken, yıldız oyuncu rakip potalara 311 sayı bıraktı. 'in başarısında önemli pay sahibi olan Sırp basketbolcu, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda 136 asist yaptı. Micic, her iki alanda da takımının en iyi oldu.

  1. 17.3.2019
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