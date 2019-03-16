Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84
Pınar Karşıyaka-Banvit: 80-74
TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72
Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77
Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 79-80
Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol: 58-65
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor: 92-75
Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 73-75
Mamak Belediye Yeni Mamakspor-Akhisar Belediye: 74-67
Karesispor-Artvin Belediyespor: 122-94
Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64
İstanbulgücü-A Koleji: 95-62
Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81
Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53
Yalova VIP Gençlik-Bayraklı Belediyespor: 60-75
- 16.03.2019
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