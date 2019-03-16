Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
16 Mart 2019, Cumartesi
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı.

- Tahincioğlu 'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta 1'er maç dışında tamamlandı

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84

Pınar Karşıyaka-Banvit: 80-74

TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72

Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77

Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin -OGM Ormanspor: 79-80

Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor: 92-75

Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 73-75

Mamak Belediye Yeni Mamakspor-Akhisar Belediye: 74-67

Karesispor-Artvin Belediyespor: 122-94

Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64

İstanbulgücü-A Koleji: 95-62

Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81

Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53

Yalova VIP Gençlik-Bayraklı Belediyespor: 60-75

  1. 16.03.2019
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