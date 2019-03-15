Sakarya Büyükşehir Tofaş ile karşılaşacak
15 Mart 2019, Cuma
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Büyükşehir Tofaş ile karşılaşacak

Sakarya Büyükşehir Tofaş ile karşılaşacak

, Tahincioğlu BSL’nin 22. haftasında TOFAŞ ile karşılaşacak.

Adatıp , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta karşılaşmasında Kulübü'ne konuk olacak. 16 Mart Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbol severler karşılaşmayı yayıncı kurulul aracılığı ile canlı olarak takip edebilecek.
  1. 15.03.2019
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