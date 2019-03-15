Milli boksör Tuğba Öz'den bronz madalya
15 Mart 2019, Cuma
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Milli boksör 'den

Milli boksör Tuğba Öz'den bronz madalya

Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu , kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 81 kilo yarı final maçında Rusya'dan Mariia Shishmareva ile karşılaşan Tuğba, rakibine mağlup olarak şampiyonayı ile tamamladı.

Kadınlar 48 kiloda Melek Yamak, İtalyan rakibi Roberta Bonatti'yi, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de Rusya'dan Natalia Sychihova'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Erkeklerde ise 64 kiloda ringe çıkan , Galler'den Michael Mcdonagh'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

  1. 15.03.2019
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