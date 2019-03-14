Maç sonucu: Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-79 – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Maç sonucu: Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-79

Maç sonucu: Maccabi - : 71-79

Maç sonucu: Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-79

'nin 26. haftasında , deplasmanda ekibi Maccabi 'u 79-71 yendi. Temsilcimiz böylece organizasyondaki 200. galibiyetine ulaştı.

Basketbol 'nin 26. haftasında temsilcimiz , deplasmanda ekibi Maccabi 'u 79-71 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde ederken İsrail ekibi ise 14. yenilgisini aldı.

'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 200. galibiyet

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 399. maçına çıkan Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 200. galibiyetini elde etti. Temsilcimiz 199 maçtan ise yenik ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında şimdiye kadar çıktığı 647 karşılaşmada 357 galibiyet ve 290 yenilgi gördü.

  1. 15.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maç sonucu: Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-79 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN