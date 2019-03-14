Maç sonucu: Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-79

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde ederken İsrail ekibi ise 14. yenilgisini aldı.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 200. galibiyet

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 399. maçına çıkan Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 200. galibiyetini elde etti. Temsilcimiz 199 maçtan ise yenik ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında şimdiye kadar çıktığı 647 karşılaşmada 357 galibiyet ve 290 yenilgi gördü.