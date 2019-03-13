Karşıyaka evinde galip
13 Mart 2019, Çarşamba
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Karşıyaka evinde galip

Karşıyaka evinde galip

FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş maçında , BC Ventspils'i 5 sayı farkla yenerek eledi, adını çeyrek finale yazdırdı: 70-65.

'da geçen hafta oynanan serinin ilk karşılaşmasını 78-76 kaybeden, adını son 8 takım arasına yazdırmak için rövanşı en az 3 sayı farkla kazanması gereken temsilcimiz, bir ara farkı 13 sayıya çıkardı. Kaf-Kaf, son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede taraftarının desteğiyle turu geçmeyi başardı. Karşıyaka'da Marei, 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

maçın başında Marei ve Henry ile farkı iki kez 5 sayıya çıkarsa da Ventspils, farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk periyot 17-14 sonuçlandı. İkinci periyotta Walker, Henry ve Marei'yle sayılar bulan temsilcimiz, farkı 36-29'la 7 sayıya çıkardı. Periyot sonunda soyunma odasına 36-31 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, farkı ilk kez çift haneli sayılara taşıdı. Son periyot 13 sayı farkla, 53-40 başladı. Konuk Ventspils, bitime 4 dakika 15 saniye kala 61-59'la farkı 2 sayıya indirdi. Rakibine Henry ve Walker'la karşılık veren Kaf-Kaf skorun eşitlenmesine izin vermedi. Son 1 dakikaya 65-63 girildi. Henry, bitime 23 saniye kala bulduğu 2 serbest atış isabetiyle skoru 67-63'e getirirken Ventspils, son 14 saniyede Johnson'la 2 serbest atış kaçırdı. Berk'in 2 serbest atışı durumu 69-63 yaptı. Letonya temsilcisi Johnson'la 69-65'i buldu. Walker'la serbest atıştan 1 sayı daha bulan Kaf-Kaf, salondan 70-65 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

SALON:
HAKEMLER: Sinisa Herceg (Hırvatistan) (xx), Sasa Maricic () (xx), Radomir Vojinovic (Karadağ) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 11, Henry (xxx) 16, Birkan (x), İlkan (xx) 4, Marei (xxx) 23, Berk (xx) 6, Evans (xx) 8, Egemen (x), Tayfun (x) 2
BC VENTSPILS: Johnson (xxx) 16, Lomazs (x) 2, Gulbis (xxx) 13, Arledge (xx) 9, Drame (xx) 6, Vitols (x) 2, Jakovics (x) 3, Zakis (x) 2, Berzins (xxx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 36-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-40
5 FAUL: Walker (39.56) (Pınar Karşıyaka)

  1. 14.03.2019
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