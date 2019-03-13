Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine eleştiri
13 Mart 2019, Çarşamba
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'ndan hakemlerine eleştiri

Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine eleştiri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , Banvit'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen , mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. , bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.

Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic, İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

  1. 14.03.2019
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