Türkoğlu uyardı
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında ABD'nin önde gelen kanallarından ESPN'e açıklamalarda bulundu.
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında ABD'nin önde gelen kanallarından ESPN'e açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "O, NBA'i terörist bir liderin propagandası için kullanıyor. Amerikalı dostlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.
- 12.3.2019
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