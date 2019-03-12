Türkoğlu uyardı – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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Türkoğlu uyardı

Türkoğlu uyardı

Başkanı , firarisi hakkında 'nin önde gelen kanallarından 'e açıklamalarda bulundu.

Başkanı , firarisi hakkında 'nin önde gelen kanallarından 'e açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "O, NBA'i terörist bir liderin propagandası için kullanıyor. Amerikalı dostlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

  1. 12.3.2019
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