Kartal son 8 peşinde
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi ağırlıyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi ağırlıyor. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele 20.00'de start alacak. Siyah-beyazlılar, Fransa'daki ilk karşılaşmadan 68-59'luk mağlubiyetle ayrılmıştı.
- 12.3.2019
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