Kartal son 8 peşinde – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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son 8 peşinde

Kartal son 8 peşinde

'ndeki temsilcimiz , son 16 turu rövanş maçında temsilcisi Nanterre 92'yi ağırlıyor.

'ndeki temsilcimiz , son 16 turu rövanş maçında temsilcisi Nanterre 92'yi ağırlıyor. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele 20.00'de start alacak. Siyah-beyazlılar, Fransa'daki ilk karşılaşmadan 68-59'luk mağlubiyetle ayrılmıştı.

  1. 12.3.2019
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