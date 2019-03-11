Pınar Karşıyaka'da gözler Ventspils maçına çevrildi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'e 93-78 yenilen Pınar Karşıyaka'da gözler, FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda Letonya ekibi Ventspils'le oynanacak rövanş maçına çevrildi.
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Letonya'dan geldik ve 3-4 gün içinde ikinci müsabakamızı oynadık. Şimdi önümüzde çok kritik bir Avrupa maçımız var. Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasını geride bırakıp Ventspils'le oynayacağımız maça konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Dün karşılaştıkları Darüşşafaka Tekfen'in, THY Avrupa Ligi seviyesinde bir takım olduğunu gösterdiğini de vurgulayan Bauermann, "Hem savunmalarıyla hem de sertlikleriyle bizden çok daha iyiydiler ve kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda farkı 6 sayıya kadar erittik ve takımım iyi savaştı. Son çeyrekte 3 sayılık atışlarda daha yüzdeli olabilseydik, belki maçı da alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Pınar Karşıyaka, Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Çarşamba günü Letonya ekibi Ventspils'i konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı 78-76 kaybetmişti.
- 11.03.2019
- Güncelleme: 11.03.2019 10:49
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