Fenerbahçe Beko ne de olsa lider!
Avrupa’da Madrid yenilgisiyle yara alan sarı-lacivertliler, ligde Bahçeşehir’e şans tanımadı. Obradovic’in öğrencileri, rakibine 17 sayılık fark attı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, dün Bahçeşehir Koleji'ni yıktı. Avrupa'da Real Madrid yenilgisiyle yara alan Obradovic'in öğrencileri, taraftarı önünde şov yaptı, salondan 90-73 galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, Guduric'le sayılar bulurken, konuk takım daha sonra oyuna ortak oldu. İlk çeyreğin 17-15 önde kapatan F.Bahçe, soyunma odasına da 41-35 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Bahçeşehir, öne de geçti. Ancak sonra Fenerbahçe, oyunu dengeledi ve periyot 61-61 tamamlandı. Son bölümde Obradovic'in öğrencileri, farka koştu ve maçı 90-73 aldı. Diğer şöyle: B.Çekmece- Gaziantep Basket: 69-93, Darüşşafaka-Karşıyaka: 93-78.
- 11.3.2019
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