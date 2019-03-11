Fenerbahçe Beko ne de olsa lider!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, dün Bahçeşehir Koleji'ni yıktı. Avrupa'da Real Madrid yenilgisiyle yara alan Obradovic'in öğrencileri, taraftarı önünde şov yaptı, salondan 90-73 galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, Guduric'le sayılar bulurken, konuk takım daha sonra oyuna ortak oldu. İlk çeyreğin 17-15 önde kapatan F.Bahçe, soyunma odasına da 41-35 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Bahçeşehir, öne de geçti. Ancak sonra Fenerbahçe, oyunu dengeledi ve periyot 61-61 tamamlandı. Son bölümde Obradovic'in öğrencileri, farka koştu ve maçı 90-73 aldı. Diğer şöyle: B.Çekmece- Gaziantep Basket: 69-93, Darüşşafaka-Karşıyaka: 93-78.