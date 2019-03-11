Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde
11 Mart 2019, Pazartesi
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çeyrek final peşinde

Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde

Siyah-beyazlı erkek takımı, son 16 turu rövanş maçında yarın Nanterre 92'yi konuk edecek.

Erkek Takımı, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.

  1. 11.03.2019
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