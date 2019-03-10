Beşiktas ikinci yarı uçtu: 82-79
Afyon maçı devresini 10 sayı geride geçen Kara Kartal sonradan açıldı.
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti. Devreyi 45-35 geride geçen siyah-beyazlı takımda Ivan Buva ve Kyle Gibson 21'er sayı atıp zaferde önemli rol oynadı. Beşiktaş, böylece ligdeki 11. galibiyetini aldı. Diğer maçlarda G.Saray Doğa Sigorta, İstanbul BB'yi 93-74, Banvit ise Tofaş'ı 90-89 mağlup etti.
DİŞİ ASLAN ÇOK FARKLI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 32 sayı farkla 78-46 yendi. Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Gündoğdu Adana-İstanbul Üni: 71-58, OGM Orman-Hatay BB: 64-72, Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77- 79, İzmit Bld-Samsun Canik: 137-86.
POTADA GÜNÜN PROGRAMI
BASKETBOL ERKEKLER: 13.00: F.Bahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, 15.15: Arel Üni Büyükçekmece-Gaziantep, 17.30: Darüşşafaka-Karşıyaka. KADINLAR: 14.00: Çukurova Basketbol-Mersin BB.
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maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Beşiktas ikinci yarı uçtu: 82-79 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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