Beşiktas ikinci yarı uçtu: 82-79

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti. Devreyi 45-35 geride geçen siyah-beyazlı takımda Ivan Buva ve Kyle Gibson 21'er sayı atıp zaferde önemli rol oynadı. Beşiktaş, böylece ligdeki 11. galibiyetini aldı. Diğer maçlarda G.Saray Doğa Sigorta, İstanbul BB'yi 93-74, Banvit ise Tofaş'ı 90-89 mağlup etti.



DİŞİ ASLAN ÇOK FARKLI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 32 sayı farkla 78-46 yendi. Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Gündoğdu Adana-İstanbul Üni: 71-58, OGM Orman-Hatay BB: 64-72, Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77- 79, İzmit Bld-Samsun Canik: 137-86.



POTADA GÜNÜN PROGRAMI

BASKETBOL ERKEKLER: 13.00: F.Bahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, 15.15: Arel Üni Büyükçekmece-Gaziantep, 17.30: Darüşşafaka-Karşıyaka. KADINLAR: 14.00: Çukurova Basketbol-Mersin BB.