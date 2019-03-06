Avrupa’da Türk gecesi
06 Mart 2019, Çarşamba
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Avrupa’da Türk gecesi

Avrupa’da Türk gecesi

iki temsilcimiz bu akşam sahne alacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek Banvit, ekibi Bamberg'e konuk olacak. 22.00'deki karşılaşma Tivibu Spor'dan yayınlacak. Diğer temsilcimiz Karşıyaka ise 20.00'de start alacak son 16 maçında 'dan Venptpils karşısında avantaj arayacak.
  1. 6.3.2019
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