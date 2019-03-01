Hidayet Türkoğlu Türkiye Basketbol Federasyonunun 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF'nin 60. kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Türkoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



Türkiye Basketbol Federasyonu 60 yaşında



''Türkiye Basketbol Federasyonumuzun 60.yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 1 Mart 1959'da müstakil bir yapıya kavuşmasıyla, ülkemizde 115 yıllık bir geçmişi olan bu güzel sporun idari ve teknik anlamda kontrolü sağlanabilmiş ve basketbolumuz bugün bulunduğu yere gelebilmiştir.



Basketbolumuzun Avrupa ve dünya sahnesinde en üst düzeyde temsil edilebilmesi ve artık ülkemizin her köşesinde basketbol oynanabilmesi, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bugün ulaştığı güçlü konum sayesinde mümkün olabilmiştir.

Spor, sağlıklı ve güçlü bir toplumun en önemli yapı taşlarından biridir. Basketbol gibi popüler bir branş vasıtasıyla sporu toplumumuzun her kesimine yayma gayretimizden ve geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesine katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz.



Bu düşüncelerle Federasyonumuzun 60.kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlarken;kurucu başkanımız Turgut Atakol'u rahmetle anıyor, basketbolumuzun bugünlerine gelmesinde emeği bulunan tüm yönetici, oyuncu ve sporseverlere teşekkürlerimi sunuyorum.''

Hidayet Türkoğlu



